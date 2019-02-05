"Руки прочь!" Солист Pink Floyd раскритиковал США и вступился за Мадуро

Лидер рок-группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс раскритиковал действия США и высказался в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
В своей публикации он призвал оставить венесуэльский народ в покое, намекая, что президент США влияет на политическую обстановку в Венесуэле.
— У них настоящая демократия; прекратите попытки разрушить её ради того, чтобы 1% заполучил их нефть. Руки прочь от Венесуэлы! — написал он.
A note from Roger:— Roger Waters (@rogerwaters) 3 февраля 2019 г.
THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.
US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV
Его сообщение в социальной сети сопровождается хештегами #NICOLASMADURO и #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA.
23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
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