"Руки прочь!" Солист Pink Floyd раскритиковал США и вступился за Мадуро

Лидер рок-группы "Пинк Флойд" Роджер Уотерс раскритиковал действия США и высказался в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

В своей публикации он призвал оставить венесуэльский народ в покое, намекая, что президент США влияет на политическую обстановку в Венесуэле.

— У них настоящая демократия; прекратите попытки разрушить её ради того, чтобы 1% заполучил их нефть. Руки прочь от Венесуэлы! — написал он.

A note from Roger:



THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.



US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV — Roger Waters (@rogerwaters) 3 февраля 2019 г.

Его сообщение в социальной сети сопровождается хештегами #NICOLASMADURO и #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.