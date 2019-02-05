СКР опроверг данные СМИ о личном знакомстве Бастрыкина с семьёй Арашуковых

Следственный комитет РФ опроверг данные СМИ о личном знакомстве председателя СКР Александра Бастрыкина с семьёй Арашуковых. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

— Единственная встреча председателя СК России с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации при его задержании, — поясняет Петренко.

Она также добавила, что у Бастрыкина нет совместных фото с Рауфом Арашуковым. Снимки, которые появились в Сети, в ведомстве называют грубым фотомонтажом.

— Подобные вбросы стали появляться именно после задержания членов преступной группы следователями СК России, — подытожила официальный представитель СКР.

В ведомстве также сообщили, что Бастрыкин передал в ГСУ СК дела об убийствах, к которым причастен Арашуков, после получения заявлений от родных Аслана Жукова и Фраля Шебзухова.

Как ранее писал Лайф, Рауфа Арашукова задержали утром 30 января прямо во время заседания Совета Федерации. Вечером его арестовали на два месяца. Под стражу заключён также отец Арашукова Рауль. Он проходит по делу о хищении природного газа на 30 миллиардов рублей и создании ОПС.