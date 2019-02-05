В немецком музее деактивировали шредер в изрезанной картине Бэнкси

По словам директора учреждения, картину проверяли с разрешения Sotheby's и её владелицы.

Руководство музея современного искусства Frieder Burda деактивировало шредер в самоуничтожившейся картине Бэнкси "Любовь в мусорной корзине". Об этом сообщает издание Stern со ссылкой на директора учреждения Хеннинга Шапера.

"Girl With Balloon": Hier kann man Banksys legendäres Schredderbild in Deutschland sehen – aber nur für kurze Zeit https://t.co/YqD5UPgo7n — Sprechen Sie Deutsch (@DeutschSprechen) 5 февраля 2019 г.

— Мы хотели избежать того, что мы бы показывали Бэнкси здесь, в музее, а через три-четыре дня какой-то посетитель... нажмёт на кнопку — и шредер продолжит работу, — сказал он.

По его словам, проверяли картину с разрешения Sotheby's и её владелицы.

Напомним, в начале октября прошлого года "Девочку с воздушным шаром" выставили на аукцион Sotheby's в Лондоне и продали за $1,4 млн. Сразу после третьего удара молотком встроенный в раму шредер начал уничтожать холст. Часть полотна уцелела и впоследствии получила название "Любовь в мусорной корзине". Покупатель отменять сделку не стал.