В Смоленской области простились с погибшими в аварии под Калугой

В городе Ярцево Смоленской области состоялось прощание с погибшими в результате ДТП на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма в минувшее воскресенье.
Напомним, 3 февраля автобус с детской танцевальной группой перевернулся по пути из Ярцево в Калугу. В результате ДТП погибло семь человек, трое из которых дети, 38 человек получили травмы различной степени тяжести. Семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.
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