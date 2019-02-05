В Совфеде прокомментировали возбуждение дела против Медведчука на Украине

Член Совфеда РФ считает, что, если реализовать предложение Медведчука, Украина может начать заниматься экономикой, а не войной.

Член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков уверен, что в предложении украинского политика Виктора Медведчука дать Донбассу статус автономии Украины нет "посягательства на территориальную целостность страны". Именно по этой статье, а также по "Госизмене" против Медведчука возбудила уголовные дела Генпрокуратура Украины.

— Понятно, почему они это возбудили, но госизмены нет, стопроцентно и призыва к нарушению территориальной целостности нет. На самом деле есть в принципе абсолютно здравое предложение, которое позволило бы урегулировать тот конфликт, который имеется в Донбассе, и после этого двигаться в нормальном направлении, — заявил сенатор Цеков Лайфу.

Ранее Лайф рассказывал, что лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук предложил сделать Донбасс автономным регионом Украины и прописать особый статус Донбасса в конституции страны.