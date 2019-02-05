"За чей счёт?" В Союзе профсоюзов усомнились в полезности "декрета для отцов"

По мнению специалистов, многие мужчины воздержатся от такого отпуска, потому что тогда они существенно потеряют в зарплате.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов в беседе с Лайфом прокомментировал инициативу о декретном отпуске для мужчин.

Конечно, первые несколько дней после рождения ребёнка нужно, чтобы отец и мать могли быть рядом. Это надо, возражений быть не может. Но речь идёт о декретном отпуске или обычном? Дело в том, что декрет предполагает существенно меньшую оплату Сергей Храмов

Эксперт напомнил, что отпуск по больничному, во-первых, имеет верхний предел, а во-вторых, не предполагает оплату по средней месячной заработной плате.

То есть если мы уходим в очередной отпуск, то получаем за этот месяц среднемесячную заработную плату, включающую все премии и надбавки, а если человек уходит на больничный, то он получает голый оклад без всяких премий Сергей Храмов

Инспектор труда выразил мнение, что многие мужчины воздержатся от такого отпуска, потому что тогда существенно потеряют в зарплате.

— Каждый отец подумает: лучше ему несколько лишних дней с ребёнком и супругой, но при этом меньше принести в семью; если рабочие дни, то и половину месячной зарплаты он не принесёт. То есть он не принесёт премиальную часть за половину месяца работы. Конечно, хорошо, но непонятно, как это всё будет выглядеть, то есть за чей счёт.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять мужчинам 10-дневный декретный оплачиваемый отпуск после рождения детей.