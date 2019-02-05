Медведев призвал не допускать демпинга от иностранных производителей лифтов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не допускать демпинга со стороны иностранных конкурентов на рынке строительной техники, в том числе лифтового оборудования. Соответствующее заявление глава правительства сделал на совещании по развитию производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

— Само по себе присутствие конкурентов иностранных неплохо, но нужно, чтобы это всё происходило на сопоставимых экономических условиях, чтобы не было демпинга, прямой поддержки, которая противоречит общеэкономическим правилам, включая правила ВТО, — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что примерно 30 процентов рынка лифтового оборудования принадлежит иностранцам, и попросил членов кабмина обратить внимание на это, чтобы на рынке была справедливая конкуренция.