Динамическая гимнастика. Друзья пары, жонглировавшей ребёнком, оправдали россиян

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Динамическая гимнастика. Друзья пары, жонглировавшей ребёнком, оправдали россиян

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Друзья Екатерины Шахмановой и Михаила Бондарюка рассказали, что жонглирование малышом было не более чем "динамической гимнастикой для детей". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

В свою очередь отец ребёнка заявил, что на Бали пара приехала для "естественных "лотосовых" родов" (когда пуповина и плацента самостоятельно отходят в течение нескольких дней. Прим. Лайфа). Также он добавил, что семья уважает традиции ислама.

— По пути зарабатываем музыкой и картинами. Мы семья с прогрессивным мышлением без вредных привычек — едим только сырые фрукты и овощи и свободно живём, — говорит он.

Как писал ранее Лайф, Екатерину Шахманову и Михаила Бондарюка задержали в Малайзии за то, что они "жонглировали" своим ребёнком. Как сообщают местные СМИ, пара занималась попрошайничеством в центре города и таким образом хотела привлечь к себе внимание.

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