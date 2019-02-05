Приучал к "правильной жизни". Житель Кемерова держал 11-летнего сына на цепи

Чтобы ребенок не сбежал, его приковывали к 16-килограммовой гире. "Учили жизни" мальчика и ремнём.

СУ СК России по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Кемерова, который издевался над своим 11-летним сыном и систематически его избивал. Как сообщается на сайте ведомства, мужчина приковывал ребёнка к 16-килограммовой гире.

Следователи отмечают, что кемеровчанин, избивая ребёнка, использовал малозначительные поводы. Таким образом, он утверждал, что приучал сына к "правильной жизни".

— Отец избивал ребёнка ремнём, заставлял ложиться на кровать. Если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, подозреваемый привязывал его цепью к 16-килограммовой гире, — говорится в сообщении СКР.

В связи с тем что его родители злоупотребляли алкоголем, ребёнок ждал, когда они уснут, и только тогда, поздно вечером, заходил домой. О том, что такое происходит в семье, стало известно после того, как мальчик сбежал, а следователей насторожило, что родители заявили о его пропаже лишь на четвёртый день. Мальчика нашли, но возвращаться домой он отказался. Следователям он и рассказал о насилии со стороны отца.

— В ходе расследования данного дела на вопрос правоохранителей, для каких целей подозреваемый приобрёл цепь, проживая в коммунальной квартире, мужчина ответил: чтобы держать на ней собаку. Но собаки в семье никогда не было, — резюмировали в СК.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье "Истязание в отношении несовершеннолетнего".