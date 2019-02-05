Экс-чиновница в Ростовской области лишила детей-сирот бесплатного проезда

Также женщина фиктивно устроилась педагогом в школу для досрочного выхода на пенсию.

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-заведующей отделом образования Администрации Волгодонского района Ростовской области, которая, по версии следствия, оставила детей-сирот без бесплатного проезда. О халатности со стороны бывшей чиновницы сообщает региональное СУ СКР.

По информации СКР, чиновница не проконтролировала создание списков детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, и заключила муниципальные контракты с коммерческой организацией.

— На расчётный счёт организации в 2016–2017 годах были перечислены денежные средства в сумме более 194 тысяч рублей. Вместе с тем фактически льгота на бесплатный проезд в сельской местности — внутрирайонном транспорте — детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством, предоставлена не была, — уточняет СКР.

Кроме того, по информации следствия, в 2014 году заведующая отделом образования фиктивно устроилась в одну из школ Волгодонского района на должность преподавателя обществознания, где числилась до конца 2018 года, для увеличения педстажа, дающего ей право на досрочную пенсию.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Превышение должностных полномочий".