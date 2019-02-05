МВД: В России выросло число поставок наркотиков по почте

Значительная часть высокоактивных и опасных веществ поступает в страну из-за рубежа

Число поставок наркотиков через почту в России значительно выросло в последнее время. Об этом сообщил начальник управления межведомственного взаимодействия главка по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Виталий Хмельницкий.

— В последнее время значительно выросла доля использования каналов почтовой и курьерской связи, служб экспресс-доставки, — приводит слова Хмельницкого РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что значительная часть высокоактивных и опасных препаратов поступает в Россию из-за рубежа: из Латинской Америки, Африки, Европы, Юго-Восточной Азии, Афганистана. При этом поставляются не только наркотики, но и их составляющие.