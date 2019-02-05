Климкин рассказал, какую политику нужно выстраивать в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что будущему президенту Незалежной придётся выстраивать действенную, логичную и понятную для всех политику в отношениях с Россией. Об этом он рассказал в интервью украинскому информагентству "Лигабизнесинформ".

— Например, какие документы необходимо оставить, какие — упразднить и, главное, когда и почему, — сказал он.

По словам Климкина, украинской власти нужна комплексная политика с РФ. Кроме того, как считает министр, государство должно объяснить всем, какую политическую позицию Незалежная принимает в отношениях с Россией.

Выборы украинского лидера пройдут 31 марта. Предвыборная кампания началась в последний день 2018 года — 31 декабря. По состоянию на 4 февраля зарегистрировано около 30 кандидатов.

Согласно результатам опросов, президентский рейтинг возглавляет комик Владимир Зеленский, обогнав лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Хотя при этом 20% украинцев верят, что следующим лидером Незалежной станет именно бывший премьер-министр.