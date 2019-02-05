Матвиенко призвала избавить театры от "совка" и "нафталина"

Так спикер Совфеда назвала избыточную отчётность, которая осложняет творческий процесс.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила избавить театры от лишней отчётности, назвав такую практику "совком" и "нафталином". Речь об этом зашла на встрече с руководителями детских театров России. Один из участников — глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский — посетовал, что на сегодняшний день театрам приходится сдавать более 200 форм отчётной документации для различных надзорных ведомств.

Матвиенко такие цифры немало огорчили. Она согласилась с тем, что обеспечить контроль, скажем, за бюджетными средствами — совершенно необходимо, а вот остальные отчёты, по её словам, "никто не читает".

— Это вообще такой нафталин, такая старая история совковая. Надо с этим разбираться, отменять всё это, — заявила спикер Совфеда.