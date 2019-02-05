Эксперт рассказал, что должны были сделать владельцы хостела, где заболели корью

По его словам, самое главное, что необходимо сделать, — вызвать врача, чтобы успеть изолировать тех, кто не успел заразиться.

Академик РАН, заместитель директора центрального НИИ эпидемиологии Виктор Малеев, в беседе с Лайфом рассказал, какие действия должны были предпринять администраторы хостела, постояльцы которого заболели корью.

— Администрация должна вызвать врача-эпидемиолога, который скажет им, что делать. Кого изолировать, кого нет, кого обследовать, кого лечить. Естественно, провести обработку помещений: прочистить вентиляцию, установить ультрафиолетовые лампы и так далее. Вот так они должны были сделать, — рассказал он.

Однако, по словам Малеева, ситуацию усложняет то, что корь очень быстро распространяется. Но в любом случае необходимо было сразу вызвать врача, чтобы хотя бы попытаться изолировать незаразившихся людей.

Как писал ранее Лайф, 25 человек были госпитализированы из московского хостела "Тут как дома" с подозрением на корь. Несмотря на угрозу эпидемии, хостел продолжал свою работу как ни в чём ни бывало до приезда СМИ.

Корь — вирусная инфекция, при которой возникают интоксикация, лихорадка и особая сыпь, а также поражаются слизистые оболочки органов зрения и дыхательных путей. Она очень опасна осложнениями и может привести к летальному исходу.