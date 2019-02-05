ОНФ опросит граждан о правах и ответственности медработников

В объединении отметили, что данные опроса помогут сформировать необходимые предложения для кабмина.

Общероссийский народный фронт запустил опрос о том, как защитить жизнь и здоровье медработников при нападениях, а также какой должна быть ответственность за врачебные ошибки, информирует пресс-служба ОНФ.

— Мы запускаем большой опрос, который будет проходить на сайте программы "Здоровье", Национальной медицинской палаты и в приложении ОНФ "Народный контроль". Мы хотим поговорить с пациентами и врачами о том, что, с их точки зрения, надо сделать для того, чтобы было ясно, кто за что отвечает: где ответственность за ошибку лежит на враче, где — на пациенте и вообще, на чьей стороне закон. Это очень важно, и мы надеемся, что данные опроса позволят внести полную ясность в эту проблему, — сказала член Центрального штаба ОНФ ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева.

По её мнению, сейчас врачи никак не защищены, так как на них нападают прямо в медучреждениях, нападают на врачей скорой. С другой стороны, отмечает Малышева, у общества есть запрос на то, чтобы врачи, отвечая на различные вопросы, не были связаны внутрикорпоративными интересами.

Это важно для всех — как для врачей, так и для пациентов. Этому посвящён наш опрос Елена Малышева

Первая часть опроса посвящена защите прав медицинских работников и методам решения проблемы.

Во второй части можно будет оставить мнение о причинах подобных ЧП и о том, как снизить агрессию по отношению к врачам.

— Ведь нередко у больных и родственников не выдерживают нервы из-за того, что помощь не приходит вовремя или пациенту становится только хуже. Второй раздел посвящён ответственности медиков за свои действия и их поведение по отношению к пациентам. Например, респондентов спрашивают, стоит ли вводить уголовное наказание за врачебные ошибки и какими ещё могут быть виды ответственности в такой ситуации, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что результаты исследования лягут в основу предложений по созданию механизмов защиты прав медработников и формированию их профответственности, которые ОНФ направит в Правительство РФ.