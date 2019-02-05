Путин поздравил Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

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Путин поздравил Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

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Дмитрий Логинов. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Россиянин завоевал золото соревнований, обойдя соперника из Словении Тима Мастнака.

Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в американском Парк-Сити. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе

Владимир Путин

По словам главы государства, успех Логинова стал возможен в том числе благодаря поддержке тренеров и российских болельщиков.

Напомним, на соревнованиях в США 19-летний Логинов завоевал золото, обойдя соперника из Словении Тима Мастнака.

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