Путин поздравил Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в американском Парк-Сити. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе
Владимир Путин
По словам главы государства, успех Логинова стал возможен в том числе благодаря поддержке тренеров и российских болельщиков.
Напомним, на соревнованиях в США 19-летний Логинов завоевал золото, обойдя соперника из Словении Тима Мастнака.
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