Путин поздравил Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

Россиянин завоевал золото соревнований, обойдя соперника из Словении Тима Мастнака.

Президент России Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в американском Парк-Сити. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В решающем противостоянии с сильным соперником проявили недюжинный характер, волю, отличные бойцовские качества, завоевали титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе Владимир Путин

По словам главы государства, успех Логинова стал возможен в том числе благодаря поддержке тренеров и российских болельщиков.

Напомним, на соревнованиях в США 19-летний Логинов завоевал золото, обойдя соперника из Словении Тима Мастнака.