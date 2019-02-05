А так можно было? Россиянин ограбил возлюбленную, чтобы свозить её на курорт

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Полицейские Краснодара задержали жителя Юбилейного микрорайона, который похищал ювелирные украшения у собственной девушки. В дежурную часть обратилась сама потерпевшая, которая вскоре после расставания с любимым обнаружила, что из её квартиры исчезли золотые серьги, кольца, кулон и иностранная валюта.

— Прибывшие по указанному адресу правоохранители осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Опросив заявительницу, полицейские установили круг её знакомых, — комментирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На допросе практичный Ромео во всём сознался. Он пояснил, что мечтал отдохнуть со своей избранницей в горах, однако денег на поездку у него не было. Тогда он решил подкопить средства необычным способом: потихоньку похищал драгоценности своей девушки из шкатулки и сдавал их в ломбард. Ущерб составил 50 тысяч рублей и одно разбитое сердце.