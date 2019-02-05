А так можно было? Россиянин ограбил возлюбленную, чтобы свозить её на курорт

Читайте также

А так можно было? Россиянин ограбил возлюбленную, чтобы свозить её на курорт

1201
Редакция Лайфа не рекомендует использовать эту историю как лайфхак ко Дню святого Валентина.

Полицейские Краснодара задержали жителя Юбилейного микрорайона, который похищал ювелирные украшения у собственной девушки. В дежурную часть обратилась сама потерпевшая, которая вскоре после расставания с любимым обнаружила, что из её квартиры исчезли золотые серьги, кольца, кулон и иностранная валюта.

— Прибывшие по указанному адресу правоохранители осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Опросив заявительницу, полицейские установили круг её знакомых, — комментирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

via GIPHY

На допросе практичный Ромео во всём сознался. Он пояснил, что мечтал отдохнуть со своей избранницей в горах, однако денег на поездку у него не было. Тогда он решил подкопить средства необычным способом: потихоньку похищал драгоценности своей девушки из шкатулки и сдавал их в ломбард. Ущерб составил 50 тысяч рублей и одно разбитое сердце.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×