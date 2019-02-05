Американец, продавший сгоревшую квартиру в "звёздном доме", высказался о пожаре

По его словам, он не проводил в ней никаких перепланировок, а пять лет назад покинул Россию.

Гражданин США Джеффри Свитбаум, ранее владевший сгоревшей квартирой в "звёздном доме" на Никитском бульваре, прокомментировал пожар, который произошёл несколько дней назад.

— До моей покупки она (Квартира. — Прим. Лайфа) использовалась как художественная галерея. Последующие, главным образом косметические ремонтные работы были проведены в 2005 году с разрешением и необходимой документацией, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

По словам Свитбаума, он купил эту квартиру уже после того, как предыдущие владельцы сделали перепланировку.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в историческом здании на Никитском бульваре загорелась квартира, принадлежавшая дочери музыканта Юрия Башмета. В результате пожара погибло восемь человек. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования. По мнению жильцов дома, последствия пожара могли бы быть не настолько масштабными, если бы не перепланировка, которую, по их мнению, сделал Джеффри Свитбаум.