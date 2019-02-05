"Мы все полигамны". Познер встал на защиту Собчак после её слов об изменах

Ведущий выразил недоумение, почему всех так интересует личная жизнь знаменитостей.

Тележурналист Владимир Познер на своей странице в "Инстаграме" выразил солидарность со словами ведущей Ксении Собчак о том, что отношение к полигамным женщинам в обществе намного враждебнее, чем к мужчинам.

Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а её осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь "Не возжелай жену соседа твоего" существует, а заповеди "Не возжелай мужа соседки твоей" почему-то нет Владимир Познер

Познер отметил, что по своей природе полигамны и мужчины, и женщины, "и в этом смысле природа нас сделала равными", а также удивился повышенному вниманию к жизни знаменитостей.

— В последнее время одна из самых обсуждаемых тем касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, ... честное слово, я не могу, — добавил тележурналист.

Ранее Лайф сообщал о драке Максима Виторгана и режиссёра Константина Богомолова, которая случилась в центре столицы. В эфире Первого канала Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о ситуации в семейной жизни. Телеведущая уклонилась от ответа на вопрос о возможном расставании с Виторганом, но признала, что переживает тяжёлый период. Собчак заявила также, что не готова комментировать свои отношения с Богомоловым.