Директор Медведевой о претензиях по поводу шутки про Карбышева: Это всё продакшн

Дмитрий Карбышев погиб в концлагере в результате пыток, во время которых его поливали на морозе ледяной водой.

Директор бывшей участницы Comedy Woman Наталии Медведевой Ирина Пятенко прокомментировала "Комсомольской правде" скандал по поводу шутки шестилетней давности о погибшем в концлагере советском генерале Дмитрии Карбышеве.

Об эпизоде напомнил режиссёр Никита Михалков, который в своей передаче "Никита Бесогон" (идёт на каналах "Россия 24" и "Спас") нашёл сценку 2013 года, в которой участвовала Наталия Медведева, и назвал актрис овцами. Там героиня Екатерины Варнавы говорит о том, что у неё по спине пробежал холодок. Героиня Наталии Медведевой заключила, что "это замёрзший дух генерала Карбышева, он подошёл к тебе сзади и приобнял".

— Моё мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актёрах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшне, которые это снимают, — приводит "Комсомольская правда" объяснение директора актрисы.

По словам Ирины Пятенко, сама Наталья не собирается комментировать скандал и попросила не принимать отказ за трусость, потому что каждый человек всё воспринимает по-разному.

Травлю актрисы за слова шестилетней давности поддержали пользователи соцсетей.

Несколько лет назад пользователи Интернета вынудили блогера Илью Мэддисона удалить все страницы в соцсетях, а из-за угроз он даже покинул страну. Инцидент произошёл после того, как в его шутке многолетней давности пользователи увидели оскорбление религии. В чеченском Следственном управлении СК РФ на него завели уголовное дело. А позднее Мэддисона осудили условно по статье "Экстремизм".