Экс-главе Серпуховского района Шестуну предъявили новое обвинение

Речь идёт о регулярной передаче ему взятки через посредника с 2012 по 2018 годы на общую сумму около 9 миллионов рублей местной чиновницей.

Следственный комитет России предъявил бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну новое обвинение — в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— 4 февраля в отношении Шестуна было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Сегодня ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что речь идёт о регулярной передаче Шестуну взятки через посредника с 2012 по 2018 год на общую сумму около 9 миллионов рублей главой департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Серпуховского района Татьяной Гришиной.

Отмечается, что Шестун свою вину не признаёт.

Напомним, Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий, в связи с чем он был арестован. Свою вину подозреваемый не признаёт.

Ранее Генпрокуратура обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого чиновника нашли 22 автомобиля.