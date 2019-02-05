В Совфеде назвали абсурдом слова Порошенко о вине России в бедности Украины

Сенатор Морозов подчеркнул, что Москва является крупнейшим поставщиком продукции в Киев.

Обвинять Россию в низком уровне жизни украинцев — абсурд. Такую точку зрения в беседе с Лайфом выразил член Совета Федерации РФ Олег Морозов.

— Связывать уровень жизни украинцев с Россией, говорить, что она во всём виновата, — это абсолютнейший абсурд. Тем более значительная часть украинцев, по некоторым подсчётам, до трёх миллионов просто живёт за счёт России, потому что здесь зарабатывает, да ещё и привозит деньги на Украину, — сказал он.

Он напомнил, что Москва является самым большим рынком для Украины. Кроме того, Россия является крупнейшим поставщиком продукции в Незалежную и, в принципе, самым крупным торгово-экономическим партнёром.

— Просто это (обвинять во всех бедах Россию. — Прим. Лайфа) главный инструмент избирательной кампании, если в кране нет воды — виноват Путин и Россия, если растут тарифы на электроэнергию и газ, это, конечно, Россия, — заключил Морозов.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в низком уровне жизни людей в стране виновата Россия.