Совпадение? Арестован бывший муж Аланы Мамаевой

Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает МК.

Липового задержали с поличным при передаче денег некоему Прохорову, уточняет газета.

Самое печальное, что посадил Липового подозреваемый в мошенничестве по фамилии Прохоров. Этот человек находится в розыске юрист Вадим Лялин

Отмечается, что ранее Липовой дал Прохорову 4,5 млн рублей на бизнес, а тот его "кинул". Дело возбудили по 159-й статье Уголовного кодекса (мошенничество), в котором Липовой проходил потерпевшим, а Прохоров обвиняемым.

— Согласно материалам уголовного дела, возбуждённого против кикбоксера по статье "Мошенничество" (где Прохоров уже потерпевший), Липовой обещал ему условный срок за 14,5 миллиона рублей, — уточняет издание.

Прохоров сейчас находится в розыске, а Липовой попал в следственный изолятор № 1 "Матросская Тишина".

Александр Липовой является бывшим супругом Аланы Мамаевой, нынешний муж которой, Павел Мамаев, также находится в СИЗО.