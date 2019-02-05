Медведев освободил Сафонова от должности главы Ростуризма

Аппарату правительства поручили подготовить предложения по кадровому усилению туристического направления.

Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщает пресс-служба кабмина. Как информирует ТАСС, орган управления Ростуризмом был передан Министерству экономического развития РФ.

В ходе встречи с вице-премьерами в понедельник Медведев дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства.

— Нужно правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы, — поставил задачу Медведев.

Сафонов был назначен руководителем Федерального агентства по туризму в январе 2015 года. До этого он занимал пост финансового директора ОАО "Центр наукоёмких технологий", а с 2009 по 2010 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам ОАО НПК "Уралвагонзавод".