Медведев освободил Сафонова от должности главы Ростуризма

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Медведев освободил Сафонова от должности главы Ростуризма

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Аппарату правительства поручили подготовить предложения по кадровому усилению туристического направления.

Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, сообщает пресс-служба кабмина. Как информирует ТАСС, орган управления Ростуризмом был передан Министерству экономического развития РФ.

<p>Фото <a href="https://www.russiatourism.ru/contents/ob_agentstve/struktura-agentstva/rukovoditel/" target="_blank">с официального сайта</a> © Ростуризма</p>

В ходе встречи с вице-премьерами в понедельник Медведев дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению этого ведомства.

— Нужно правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы, — поставил задачу Медведев.

Сафонов был назначен руководителем Федерального агентства по туризму в январе 2015 года. До этого он занимал пост финансового директора ОАО "Центр наукоёмких технологий", а с 2009 по 2010 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам ОАО НПК "Уралвагонзавод".

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