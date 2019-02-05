Мадуро назвал политическим шоу предложенную США гуманитарную помощь

По его словам, империализм никому не помогает, но только "приносит бомбы и вызывает гибель".

Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал политическим шоу гуманитарную помощь, которую США пообещали оппозиционеру Хуану Гуайдо. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

Глава государства также предупредил, что империализм никому не помогает, но только "приносит бомбы и вызывает гибель". В пример он привёл Афганистан, Ирак, Ливию и Сирию.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.