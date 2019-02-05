СК завёл дело после массового заболевания эхинококкозом суворовцев в Ульяновске

Военный следственный отдел СКР по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело после массового заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, говорится на сайте Следственного комитета.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей), — уточняется в сообщении.
Следователи отрабатывают все версии инцидента, в том числе возможность инфицирования учеников во время полевого выхода.
По данным СКР, сейчас диагноз "эхинококкоз" подтверждён у 25 учащихся. Под подозрением в инфицировании остаётся ещё несколько человек.
Заболевшие находятся под наблюдением медиков, им амбулаторно оказывается квалифицированная помощь.
Ранее Лайф сообщал, что при прохождении флюорографии почти у 30 курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты.
По словам врача, молодые люди могли заразиться двумя способами, связанными с нечистоплотностью.
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