СК завёл дело после массового заболевания эхинококкозом суворовцев в Ульяновске

Отрабатываются все версии инцидента, в том числе возможность инфицирования учеников во время полевого выхода.

Военный следственный отдел СКР по Ульяновскому гарнизону возбудил уголовное дело после массового заболевания учащихся Ульяновского гвардейского суворовского военного училища, говорится на сайте Следственного комитета.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 Уголовного кодекса РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей), — уточняется в сообщении.

Следователи отрабатывают все версии инцидента, в том числе возможность инфицирования учеников во время полевого выхода.

По данным СКР, сейчас диагноз "эхинококкоз" подтверждён у 25 учащихся. Под подозрением в инфицировании остаётся ещё несколько человек.

Заболевшие находятся под наблюдением медиков, им амбулаторно оказывается квалифицированная помощь.

Ранее Лайф сообщал, что при прохождении флюорографии почти у 30 курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты.

По словам врача, молодые люди могли заразиться двумя способами, связанными с нечистоплотностью.