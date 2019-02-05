Трамп пригрозил возвести "живую" стену на границе с Мексикой

Пентагон уже объявил об отправке 3,5 тысячи американских солдат на юго-восточную границу страны.

Президент США Дональд Трамп пригрозил возвести "живой барьер" на границе с Мексикой. На такие меры он будет вынужден пойти, если Конгресс всё-таки откажется включить в госбюджет расходы на строительство заграждения.

— Мы уже отправили дополнительные войска на границу с Мексикой. В случае необходимости мы построим стену из живых людей, — написал Трамп в "Твиттере".

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 февраля 2019 г.

Отметим, что ранее Пентагон объявил об отправке 3,5 тысячи американских солдат на юго-восточную границу страны. При этом предполагается, что число военных на американо-мексиканской границе будет увеличено почти до 4,3 тысячи человек.

Ранее Лайф писал, что приближённые к главе Белого дома не исключают возможность введения режима ЧС.