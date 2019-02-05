Часть "завезли" с Украины. В Крыму выявили 12 случаев кори

Двенадцать случаев кори зафиксировано на территории Крыма с начала текущего года. Как сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, 30% "завезено" с Украины.

— Это лица, которые находились в Украине в течение зимних каникул, уже вернувшись в Крым, заболели в течение 21 дня, когда шёл инкубационный период", — сказала она в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Пеньковская также заверила, что на полуострове достаточно вакцины для проведения иммунизации.

Ранее сообщалось, что новые очаги кори зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком АО. Лайф разбирался, есть ли опасность распространения эпидемии заразной болезни по стране.