Политолог ответил на слова депутата о ненужности признания РФ выборов на Украине

По его мнению, такие заявления украинских властей развязывают руки Москве и позволяют "с чистой совестью" не признавать результаты президентских выборов.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в беседе с Лайфом прокомментировал заявление зампреда фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко о том, что Украине не нужно признания результатов президентских выборов Москвой.

— Очень хорошо! Они нам развязывают, так сказать, руки, очищают совесть наших начальников, мы можем теперь с чистой совестью не признавать этот балаган под названием "украинские выборы", — сказал он.

По мнению Мартынова, украинские власти, понимая, что Россия, "скорее всего", не признает результаты голосования, теперь "с ехидством Шапокляк" заявляют, что это признание им, в общем-то, и не нужно.

— Они себе стреляют даже не в ногу, а сразу в голову, — заключил Мартынов.

Напомним, зампред фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что Украине "всё равно", признает ли Россия итоги президентских выборов, а действующий глава государства Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ не пускать российских наблюдателей на голосование, которое намечено на 31 марта.