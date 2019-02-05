Вандалы-капиталисты! На могилу Карла Маркса в Лондоне напали с молотком

Постамент Карла Маркса на лондонском кладбище Хайгейт является охраняемым памятником 1-й степени, однако на него даже не была направлена ни одна камера.

Могила Карла Маркса в Лондоне подверглась нападению неизвестных людей. Мраморную табличку на постаменте Маркса попытались уничтожить при помощи молотка, сообщает The Guardian.

Ян Дангавелл, исполнительный директор благотворительного фонда "Кладбище друзей Хайгейта", назвал нападение "эгоистичным актом" и "невнятной формой политического протеста", однако порадовался, что великого философа и экономиста помнят.

— Независимо от того что кто-то думает о философии Маркса, я просто думаю, что это ужасная вещь. На человеческом уровне это могила его жены, его собственная могила и других членов его семьи, — добавил Дангавелл.

На кладбище прибыли работники полиции и зафиксировали акт вандализма. Судя по нанесённым ударам, "антимарксист" был левшой. Мраморную табличку собираются восстанавливать.

— С годами личность Маркса вызывает не меньшие противоречия. Памятник обливали краской. На постаменте пели люди. Когда-то там стоял бронзовый бюст, но он был утащен веревками. А в январе 1970 года перед монументом даже была взорвана бомба, которая повредила его переднюю часть, — поделился историей монумента Дангавелл.