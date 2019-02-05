"Эту конфету нельзя было брать". Физиогномист "прочёл" лицо Майкла Джексона

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"Эту конфету нельзя было брать". Физиогномист "прочёл" лицо Майкла Джексона

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Лайф попросил эксперта по лжи проанализировать уникальное видео допроса поп-идола по делу о совращении детей. Кадры были сняты 1 марта 1996 года, и это единственная запись, на которой популярный артист беседует с детективами.

Физиогномист, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова внимательно изучила кадры беседы Майкла Джексона с сотрудниками органов правопорядка. По её словам, звезда продемонстрировала достаточно широкий спектр своих эмоций, хотя делала всё возможное, чтобы их скрыть.

В самом начале допроса, когда инспектор интересуется, знает ли Джексон о сути предъявляемых ему обвинений, он отвечает утвердительно. Физиономист комментирует: ответ был заготовлен. Поп-исполнителю ни к чему отрицать то, о чём не умолкала жёлтая пресса, и он отвечает: "Да". При этом звезда не выражает никаких эмоций, пока дело не доходит до деталей, которые перечисляет её собеседник.

— Ему не нравится информация какая-то, которую он слышит, он свёл брови, хмурится, — говорит эксперт.

via GIPHY

Когда речь заходит о потерпевших, Джексон откидывается на спинку стула, как бы физически отстраняясь от той информации, которую он услышал. Но любопытен здесь не только язык тела, но и мимика.

— Он посмотрел наверх и вправо, поскольку воспоминания приходят к нему через образы, — комментирует Филатова. — Он, скорее всего, визуал и какие-то картинки вспоминает, но абстрактные, а не те, которые он прочувствовал на самом деле.

via GIPHY

Следом эксперт обращает внимание на ещё один важный сигнал: Джексон прикусывает губу, а это в переводе с языка тела означает сожаление о содеянном.

Он будто бы взял конфетку, которую нельзя было брать

Физиогномист

В целом Джексон реагировал на неудобные вопросы очень по-детски, отмечает физиономист. От стресса он пытался спрятаться под натянутой улыбкой — очень незрелая эмоциональная реакция.

via GIPHY

Он изображает беззаботность, но при этом губы напряжены

Светлана Филатова

— Он играет с собеседником, пытается играться. У него вообще такое очень детское поведение, он очень застенчивый сам по себе. Я сейчас на него посмотрела, и для меня, конечно, было удивительно, что он, как ребёнок, сидит перед камерой и не знает, что сказать, — резюмирует эксперт.

Честен ли он был во время допроса? Вопрос остаётся открытым. Во всяком случае, эмоций лжи эксперт на лице поп-идола не прочитал, зато уловил множество попыток быть тем, кем он не являлся на самом деле.

Автор:
Марина Калегина
МК
Марина Калегина
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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