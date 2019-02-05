Находятся в коме. Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Двое детей пострадали при пожаре в четырёхэтажном доме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Сообщается, что пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Возраст девочек — три и пять лет.

— Их состояние тяжёлое, обе находятся в коме, госпитализированы в реанимационное отделение, — говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, существует угроза распространения пожара.