Находятся в коме. Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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Находятся в коме. Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Подмосковье

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Двое детей пострадали при пожаре в четырёхэтажном доме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Сообщается, что пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Возраст девочек — три и пять лет.

— Их состояние тяжёлое, обе находятся в коме, госпитализированы в реанимационное отделение, — говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, существует угроза распространения пожара.

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