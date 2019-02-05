В Петербурге студент-медик погиб из-за падения ледяной глыбы с крыши

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В Петербурге студент-медик погиб из-за падения ледяной глыбы с крыши

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Фото: © Pixabay

В городской прокуратуре отметили, что наледь упала со здания ФГБУ Санкт-Петербургской химико-фармацевтической Академии.

Следователи СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту гибели студента из-за падения наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Днём 5 февраля 2019 года около одного из домов по Аптекарскому проспекту на студента одного из ВУЗов города, 1995 года рождения упала наледь, в результате чего он скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, — уточнили в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

На сайте городской прокуратуры добавили, что наледь упала со здания ФГБУ Санкт-Петербургской химико-фармацевтической Академии и помимо погибшего есть и второй пострадавший, который был госпитализирован с места происшествия.

Сотрудники прокуратуры планируют провести оценку соблюдения снегоуборочных работ учреждением.

Такую же проверку пройдут ещё 19 районных учреждений.

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