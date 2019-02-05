Американский самолёт провёл разведку у берегов Крыма

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Американский самолёт провёл разведку у берегов Крыма

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

В акваторию Чёрного моря воздушное судно вылетело с авиабазы на Крите, а затем начало изучать воздушное пространство побережья России.

Самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Orion Aries II заметили у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

В акваторию Чёрного моря воздушное судно вылетело с авиабазы на Крите, а затем начало изучать воздушное пространство побережья России. Через час приблизился к российской береговой линии на расстоянии 33 километра.

Полёт проходил на высоте порядка семи тысяч метров.

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