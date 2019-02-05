Американский самолёт провёл разведку у берегов Крыма

Самолёт радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Orion Aries II заметили у берегов Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
11:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 5 февраля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, военно морского флота #США, #Lockheed ЕР-3Е #Orion (#Aries II),рег. номер 157316, позывной #CD45 , взлетевший с авиабазы Суда бэй, о. Крит, прибыл в акваторию Чёрного моря.
#USNAvy #EP3E pic.twitter.com/lMDu1ndoqw
В акваторию Чёрного моря воздушное судно вылетело с авиабазы на Крите, а затем начало изучать воздушное пространство побережья России. Через час приблизился к российской береговой линии на расстоянии 33 километра.
Полёт проходил на высоте порядка семи тысяч метров.
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