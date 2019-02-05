Суд обязал Навального удалить "расследование" о поставках продуктов Росгвардии

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск крымского мясокомбината "Дружба народов" и обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую им информацию о поставках некачественной продукции по завышенным ценам для Росгвардии и удалить публикацию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Иск о защите деловой репутации был удовлетворён в полном объёме. Суд признал не соответствующими действительности и порочащими репутацию истца все фрагменты, указанные в иске.

Решение суда вступает в силу через месяц, если ранее не будет подана апелляционная жалоба.

Представитель Навального иск не признал и добавил, что деловая репутация мясокомбината не затрагивается публикацией.