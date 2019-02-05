Американский бегун убил напавшую на него пуму

Житель Колорадо, совершавший пробежку по местности, был атакован самкой горного льва. Об этом сообщил телеканал Fox News.
По словам представителя департамента дикой природы штата, животное напало на мужчину, когда он в одиночку пробегал в районе вершины Хорсетут.
Американец, чьё имя не было названо, отбился от пумы и нанёс ей ряд травм, не совместимых с жизнью.
После этого он поехал в больницу.
Отмечается, что встреча с пумой обернулась для спортсмена серьёзными травмами, включающими множественные укусы на лице и рваные раны на теле. Тем не менее медики уверены, что он поправится.
Ранее Лайф сообщал, что в Африке на туристку напал бегемот в день её рождения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени