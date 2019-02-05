Рамзан Кадыров подарил "мерседес" отцу Хабиба Нурмагомедова

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Рамзан Кадыров подарил "мерседес" отцу Хабиба Нурмагомедова

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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил его отцу Абдулманапу Нурмагомедову автомобиль "Мерседес". О дорогом презенте Хабиб сообщил в своём инстаграме.

— Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо, Брат @za_kadyrova_95eng, за такой подарок, и самое главное за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана, — написал Нурмагомедов-младший.

Ранее Хабиб показывал совместные фотографии с главой Чеченской Республики. С ним он виделся во время своего визита в Грозный. Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова примером для подражания подрастающих поколений.

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