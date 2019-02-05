"Репрессии продолжаются". Медведчук ответил на обвинения в госизмене

Председателя политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что против него и Юрия Бойко пытаются проводить репрессии. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, на такие меры представители власти пошли из-за озвученной им позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.

При этом Медведчук добавил, что данный случай — далеко не первая попытка возбуждения уголовного дела в его отношении, несмотря на отсутствие доказательств у обвинителей.

— Политические репрессии продолжаются все эти годы, в том числе в отношении меня попытки возбудить уголовные дела и обвинить в том, в чём нельзя, нет никаких оснований для обвинений. Я могу сказать твёрдо и убеждённо, что моя принципиальная позиция, в том числе и в вопросе мирного урегулирования, является полностью соответствующей действующему законодательству, — рассказал политик.

Медведчук также подчеркнул, что, несмотря ни на что, намерен бороться за продвижение своего плана по разрешению существующего кризиса.

— Мы вступили в избирательную президентскую кампанию, затем мы будем участвовать в парламентской, чтобы получить тот политический ресурс, который поможет нам реализовать этот мирный план-концепцию и тем самым прекратит боевые действия, установит мир в Донбассе, — заявил он.

Напомним, ранее против Медведчука было заведено дело по статьям "Госизмена" и "Посягательство на территориальную целостность". В Совете Федерации РФ усомнились в правильности предъявленных обвинений.