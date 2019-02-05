Порошенко заступился за отстранённую от работы главу Минздрава Украины

В ходе встречи с представителями Американской торговой палаты на Украине, лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что полностью поддерживает главу Минздрава Ульяну Супрун, отстранённую от выполнения обязанностей по решению суда. Своё выступление он опубликовал на странице в Facebook.

— Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины,— отметил Порошенко.

При этом он обратил внимание на вклад Супрун в проведение медицинской реформы, а также выразил надежду, что Верховный суд поможет добиться справедливости в этом деле.

—Первая инстанция ещё не переформирована. Но у меня нет ни малейшего сомнения, что переформированный Верховный суд установит истину,— заявил украинский лидер.

Как ранее сообщал Лайф, Супрун была отстранена от выполнения обязанностей министра здравоохранения из-за обвинений в некомпетентности.