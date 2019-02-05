В Минпросвещения отказались снижать зарплату учителям за агрессию к школьникам

Снижать зарплату учителям за проявление агрессии к школьникам недопустимо. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

— Я считаю, это просто даже невозможно обсуждать, потому что это лежит за рамками того, за что учитель получает заработную плату, — приводит слова Синюгиной ТАСС.

Она также отметила, что в первую очередь обсуждать нужно не способы наказания учителей за агрессию, а "что сделать для того, чтобы не было даже поводов для совершения этих действий".

Напомним, ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил уменьшать зарплату педагогам за проявление агрессии в отношении своих подопечных.