Из-за стритрейсеров. У ГИБДД в Москве могут появиться спорткары

Отмечается, что автоинспекция проводит испытания нового устройства для остановки машин.

В распоряжении московских сотрудников Госавтоинспекции могут появиться машины со спортивными двигателями. Об этом рассказал начальник Управления столичного ГИБДД генерал-майор полиции Виктор Коваленко.

Рассказывая о возможных нововведениях, Коваленко упомянул автомобили с мощными двигателями.

— Да, сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. То есть теми, которые сотрудники ГИБДД смогли бы использовать на скоростных магистралях, чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах, — цитирует начальника Управления ГИБДД "Российская газета".

Коваленко также добавил, что автоинспекция проводит испытания устройства для остановки машин, получившего название "Барракуда".

По его словам, новинка представляет собой полоску с шипами, которую можно бросить под колесо автомобиля, чтобы остановить его в принудительном порядке.

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