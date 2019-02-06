"Новая церковь" Украины провела первое заседание Синода

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"Новая церковь" Украины провела первое заседание Синода

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Фото: © РИА Новости

Украинская "новая церковь" провела первое заседание Синода. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Заседание проходило в Митрополичьем доме при соборе Святой Софии. В ходе него были утверждены титулы "архиереев", приняты типовой устав управления епархии и другие организационные решения.

Напомним, "новая церковь" Украины была образована 15 декабря 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, а 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии "новой украинской церкви".

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