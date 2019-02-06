В Москве задержан глава отдела Центральной таможни

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В Москве задержан глава отдела Центральной таможни

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Фото: © Pixabay

В Москве задержан начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни. Об этом сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР.

— В результате совместно проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий должностное лицо Центральной оперативной таможни задержано, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Отмечается, что в апреле прошлого года подозреваемый получил взятку в размере 347 тысяч рублей. Взамен он обещал уменьшить штрафные санкции в рамках возбуждённого против коммерческой организации административного производства.

В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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