В Москве задержан глава отдела Центральной таможни

В Москве задержан начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни. Об этом сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР.
— В результате совместно проведённых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий должностное лицо Центральной оперативной таможни задержано, — приводит текст сообщения РИА "Новости".
Отмечается, что в апреле прошлого года подозреваемый получил взятку в размере 347 тысяч рублей. Взамен он обещал уменьшить штрафные санкции в рамках возбуждённого против коммерческой организации административного производства.
В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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