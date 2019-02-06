Правозащитники сообщили о подготовке очередной провокации в Сирии

По имеющимся данным, около десяти дней назад боевики перевезли несколько контейнеров с хлором на машинах скорой помощи организации "Белые каски".

Боевики группировки "Джебхат ан-нусра"* планируют провокацию с использованием химического оружия против мирного населения. Об этом рассказал глава организации "Сирийская сеть по правам человека" Ахмад Казем.

По его данным, контейнеры с хлором около десяти дней назад перевезли на машинах скорой помощи "Белых касок" из города Джиср-аш-Шугур в район Хан-Шейхун.

— У нас есть информация, что представители "Белых касок" снабдили ряд больниц фото- и видеооборудованием, чтобы отснять пострадавших от провокации мирных граждан, — цитирует его слова РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что организация "Белые каски" готовит новую провокацию в Сирии.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.