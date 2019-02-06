Сенат США поддержал санкции против России, Ирана и Сирии

Отмечается, что инициативу поддержали 77 сенаторов, в то время как 23 высказались против.

Сенат Конгресса США 5 февраля одобрил законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", поддерживающий введение санкций в отношении Сирии и её союзников, включающих Иран и Россию. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инициативу поддержали 77 сенаторов, в то время как 23 высказались против.

В дальнейшем проект должен быть рассмотрен и утверждён Палатой представителей Конгресса США.

Как сообщал Лайф, ранее Сенат США проголосовал против вывода американских войск из Сирии и Афганистана.