Постпред Венесуэлы в ООН раскритиковал США за попытку развязать войну

Дипломат подчеркнул, что новые гуманитарные структуры нужно согласовывать с Советом Безопасности ООН.

Действующее Правительство США использует доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу как предлог для военных действий, которые могут обернуться катастрофой для страны. Об этом заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН Хорхе Валеро.

— Венесуэла — суверенная страна, которая способна восстановить свою экономику, реализуя собственные проекты, которые развивал президент Мадуро. Нельзя прикрываться столь благородной целью для оправдания войны против Венесуэлы, — цитирует дипломата РИА "Новости".

Постпред Венесуэлы напомнил, что по уставу Всемирной организации создание новых гуманитарных структур возможно при участии Совета Безопасности ООН, однако в настоящей ситуации это условие соблюдено не было.

— Безусловно, это является вопиющим нарушением международного права... В данном случае эта инициатива не была утверждена ни одним из органов Совета Безопасности, а тем более ООН, — заявил Валеро.

Как ранее сообщал Лайф, венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал предоставление гуманитарной помощи со стороны США политическим шоу. Лидер рок-группы "Пинк Флойд" обозначил свою позицию, выразив поддержку Мадуро.