Греция захотела принять участие в "Турецком потоке"

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Греция захотела принять участие в "Турецком потоке"

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Фото: © turkstream.info

Греция захотела принять участие в проекте "Турецкий поток". Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

— Мы уже сотрудничаем в таких важных энергетических проектах, как Трансадриатический трубопровод. Мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в "Турецком потоке", — сказал Ципрас в эфире телеканала ERT.

Премьер также отметил, что хочет вернуть позитивную повестку в отношения между двумя странами.

Напомним, ранее желание участвовать в проекте "Турецкий поток" выразили Болгария и Сербия.

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