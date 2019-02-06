Глава МИД Украины объявил об открытии "ящика Пандоры"

Глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что отстранение от работы министра здравоохранения Ульяны Супрун может привести к серьёзным последствиям в будущем.

— Это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры, — написал Климкин в "Фейсбуке".

Напомним, о запрете судом Киева Супрун исполнять обязанности главы Минздрава первым заявил кандидат в президенты Олег Ляшко в соцсетях. Причина отстранения министра — некомпетентность.

При этом лидер Незалежной Пётр Порошенко позднее заступился за Супрун, заявив, что она может рассчитывать на поддержку президента.

Ульяна Супрун начала исполнять обязанности главы украинского Минздрава в августе 2016 года. Её "полезные" советы регулярно высмеивались в СМИ. В частности, Супрун предложила лечить такие серьёзные заболевания, как онкологию, смехом и предостерегла граждан от уринотерапии.