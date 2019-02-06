Дима Билан написал книгу, посвящённую самому себе

Рукопись получила название "Планета Билан". В ней певец расскажет о всём самом сокровенном.

Популярный российский певец Дима Билан написал книгу, которую посвятил самому себе. Мемуары получили название "Планета Билан". Об этом сообщает StarHit.

Из книги можно будет узнать о том, почему певец до сих пор не женился. Согласно опубликованной информации, Билан всегда выбирал карьеру, хотя и сам любил, и был любим.

Также Билан признаётся, что он занимается творчеством вовсе не из-за денег. Основной мотиватор 37-летнего артиста — любовь к музыке.