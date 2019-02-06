Овечкин стал самым результативным российским игроком в истории НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче с "Ванкувером" набрал 1180-й балл в своей заокеанской карьере. Таким образом, нападающий побил достижение Сергея Фёдорова и стал самым результативным среди российских хоккеистов в НХЛ.

Теперь у Овечкина 1180 (644 + 536) очков в 1055 поединках. Что касается Фёдорова — он завершил выступление в НХЛ в 2009 году. В копилке россиянина 1179 очков (483 + 696) в 1248 играх.

Ближайшим преследователем Овечкина из числа россиян является нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, у которого 985 баллов (384 + 601) в 834 поединках.